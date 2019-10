Nehoda kamionu ale zkomplikovala situaci všem řidičům, kteří v té době mířili tímto úsekem na Plzeň či opačným směrem. Doprava zde stále stojí.

Nehodě se stala poblíž odbočky na Kfely. „Nákladní auto spadlo z mostu na břeh řeky Teplá. Hasiči zasahovali i kvůli většímu úniku pohonných hmot,“ informoval mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal.

Mluvčí krajské záchranné služby Radek Hess doplnil, že na místo byly vyslány dvě vozidla záchranné služby. „Zraněná byla jen jedna osoba, a to řidič kamionu, který byl s lehčím zraněním převezen do nemocnice,“ upřesnil mluvčí záchranné služby.

Doprava byla zastavena krátce po desáté hodině dopoledne. „Byla odkloněná už od přehrady v Březové a na druhé straně u Toužimi. Všichni řidiči tak museli projíždět přes Bochov,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Silnice byla zavřená kvůli tomu, že se dlouho čekalo na příjezd vyprošťovacího vozu.

Co bylo příčinou nehody, při níž se převrátil kamionz mostu, je podle mluvčího Kopřivy stále v šetření.

Podle neoficiálních informací Deníku se ale zřejmě řidiči nákladního auta mělo zcela zaseknout kolo, vůz se tak stal nezvladatelný, přičemž prorazil svodidlaa skončil na střeše u koryta řeky.

Provoz dopravy zde ještě není obnoven.

Nehoda značně zkomplikovala den mladému Karlovarákovi Janu Pařízkovi, který se právě v té době chystal do Plzně na důležitý pohovor. „Měl jsem v Plzni domluvenou schůzku v jedné firmě, kde se ucházím o práci. Vyjel jsem s dostatečným předstihem, abych přijel včas, ale tohle jsem fakt nečekal. Od Březové jsem se musel vracet přes celé město. A to mě dost zdrželo. Takže jsem nakonec přijel pozdě. Moc seriózně to při pohovoru nevypadalo. Doufám, že to nakonec nebude mít vliv na mé případné přijmutí,“ dodal mladý Karlovarák.