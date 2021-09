Kromě této tragické dopravní nehody u Toužimi zasahovali během víkendu hasiči u dalších sedmi dopravních nehod. „Ty se staly u Lokte, Skalné, Ostrova, Mariánských Lázní, Karlových Varů či Útviny. U Dalovic havarovalo v sobotu po půlnoci jedno osobní auto, kdy narazilo do stáda divočáků na silnici. Při této nehodě uhynulo šest divokých prasat. Řidič nebyl zraněný, nehoda byla na operační středisko hasičů nahlášena systémem e-call.“

„Na silnici z Toužimi směrem na Prachomety havarovalo osobní auto a motorka. Přivolaní hasiči se po příjezdu za místo okamžitě zapojili do oživovacích pokusů zraněného motorkáře, muži ale už neodkázali záchranáři pomoc,“ uvedli hasiči Karlovarského kraje s tím, že provoz na vozovce byl zcela uzavřený, hasiči na místě osvětlovali prostor nehody pro potřeby vyšetřování, poté asistovali při vyproštění auta i motorky.

