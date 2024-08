Jak již Deník informoval, ve středu 31. července letošního roku krátce před jednadvacátou hodinou došlo mezi Svatavou a Lomnicí na Sokolovsku k tragické dopravní nehodě. Dvaačtyřicetiletý řidič zde na silnici srazil maminku Báru a její malou dcerku. Osmatřicetiletá žena na místě bohužel zemřela, její devítiletá dcerka utrpěla středně těžká zranění a záchranáři ji s vážnými zraněními letecky přepravili do nemocnice. Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování.

Tadeáš Barfus, který pracuje jako podnikový hasič u Sokolovské uhelné a žije ve stejné vesnici jako postižená rodina, byl jedním z prvních, kdo dorazil na místo nehody. Ve středu večer projížděl náhodou místem, kde se nehoda stala. "Po pravé straně jsem viděl muže s holčičkou, jak se dívají do příkopu. Vzadu stálo auto a na zemi ležely kousky plastu," popisuje dramatické okamžiky Tadeáš, který byl první na místě střetu. "Holčičku jsem vzal do bezpečí své dodávky a řidiče jsem požádal, aby stál venku u vozu," pokračuje. Když viděl zraněnou ženu, začal s její resuscitací. První policejní hlídka dorazila na místo během chvíle. Byli mezi nimi Tadeášův kamarád Jakub Hollý a jeho kolega. „Zavolal jsem o další posily a převzal resuscitaci od Tadeáše. Bylo to náročné,“ přiznává Jakub. Bohužel osmatřicetiletá cyklistka na místě svým zraněním podlehla. Nezletilá dívka utrpěla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.

„Dvaačtyřicetiletý muž měl na místě sdělit, že nebyl řidičem osobního automobilu, jelikož ho měl řídit jeho rodinný příslušník, který z místa utekl. Policisté se začali případem okamžitě zabývat a provedeným šetřením zjistili, že měl vozidlo opravdu řídit právě dvaačtyřicetiletý muž. Následně u něj policisté provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,64 promile alkoholu. Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.

Aktuální stav holčičky

Holčička je nyní doma se svým tatínkem a mladší sestřičkou. Přestože se po fyzické stránce pomalu zotavuje - má zlomený kotník a odřeniny, psychicky je na tom špatně. Její rodina se nyní soustředí na zotavení a vyrovnání se s tragickou ztrátou.

Záchranáři Tadeáš Barfus a Jakub Hollý byli tak dojati tragédií a situací rodiny, že se rozhodli uspořádat sbírku na podporu zasažené rodiny.

Sbírka probíhá na stránkách Znesnaze21.cz, zájemci mohou rodinu podpořit ZDE. Lze využít platbu přes QR kód nebo přímou platbu na účet.

Na podporu rodiny uspořádali Tadeáš s Jakubem sbírku, která zaznamenala neuvěřitelný ohlas. „Sbírka bude trvat dle našeho uvážení, ale myslíme si, že přibližně deset dní, aby podpora mohla co nejdříve putovat k rodině. Toto všechno není vůbec o nás, jde nám hlavně o to, aby to co nejvíce pomohlo rodině,“ uvedl Tadeáš Barfus. Reakce veřejnosti na sbírku jsou pozitivní. "Ohlas sbírky za mě a Jakuba je neuvěřitelný. Tímto jsme chtěli všem poděkovat za podporu rodiny. Je neuvěřitelné, jak v dnešní době jsou lidé úžasní a dokážou pomoci. Velké díky všem," dodal hasič Tadeáš Barfus.

Celou vybranou částku ze sbírky organizátoři předají rodině, pro niž byla sbírka založena. "Cílová částka sbírky byla navržena nadací jen jako orientační. Podařilo se vybrat mnohem více, což nás těší, všechny peníze poputují rodině neuvěřitelně zkoušené osudem," doplnili organizátoři.

K úternímu poledni se podařilo vybrat 981 215 korun. Sbírka pro rodinu stále pokračuje.