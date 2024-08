"Při následném šetření bylo zjištěno, že šestapadesátiletý muž řídil elektrokoloběžku, která svým výkonem spadá do kategorie motocyklů s nízkým výkonem a je tedy potřeba mít požadované řidičské oprávnění, užít ochrannou přilbu schváleného typu na motocykl a mít sjednané povinné ručení z odpovědnosti za škodu. V době, kdy došlo k této nehodě, tak šestapadesátiletý muž měl platnou blokaci řidičských oprávnění do konce února, a to z důvodu dosažení dvanácti bodů v bodovém hodnocení," sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

"V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na čtyři roky," doplnil mluvčí.

Elektrokoloběžky jsou považovány za kola a k jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům, avšak musí být jejich maximální rychlost do 25 km/h. a výkon do 1 kW. U dvoukolových a tříkolových motorových vozidel je potřeba řidičského oprávnění s konstrukční rychlostí nad 25 km/hod.