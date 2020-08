Podle informací Deníku muž středního věku skočil pod přijíždějící vlak úmyslně. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a přivolán byl koroner.

Železniční doprava z Chebu směrem na Mariánské Lázně stojí, pro cestující je připravena náhradní autobusová doprava.

„Před osmou hodinou ranní přijalo operační středisko Karlovarského kraje oznámení o tragické události na železniční trati v Podhradě v Chebu, kde došlo ke střetu osoby s vlakem,“ sdělila Deníku policejní mluvčí Eva Valtová s tím, že veškeré okolnosti a příčiny tragické události jsou předmětem šetření chebských kriminalistů.

Informace Českých drah: Provoz mezi stanicemi Lipová u Chebu a Cheb je přerušen. Vlak Ex 557 bude v úseku Cheb - Lipová u Chebu nahrazen autobusy náhradní dopravy. V úseku Lipová u Chebu - Mariánské Lázně bude tento vlak veden náhradní soupravou (nebude dodrženo plánované řazení vlaku). Ve stanici Mariánské Lázně si cestující přestoupí do jiné soupravy.



Vlak Ex 562 bude v úseku Mariánské Lázně - Lipová u Chebu veden náhradní soupravou (nebude dodrženo plánované řazení vlaku). V úseku Lipová u Chebu - Cheb bude tento vlak nahrazen autobusy náhradní dopravy.