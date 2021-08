Tragické události posledních dnů, zejména smrt maminky s dítětem při nedávné autonehodě, donutily silničáře ve spolupráci s policií k okamžitému řešení na velmi problematickém úseku silnice I/6 u takzvané Střelnice v Karlových Varech Drahovicích. Od úterka 3. srpna je tam tak nově snížena rychlost ve směru nahoru na maximálních 70 kilometrů v hodině za deště. Právě tam došlo v sobotu dopoledne za deštivého počasí k poslední vážné nehodě, při níž zemřela žena a její dvanáctiletý syn, manžel zůstává v nemocnici. Rodina se podle informací ze sociálních sítí vracela právě z dovolené.

"Události nás opravdu donutily k okamžité nápravě. Proto jsme sem už v úterý umístili značku, která snižuje rychlost. Je umístěna u Střelnice ve směru nahoru, je to kousek od místa, kde před lety havaroval hokejový trenér Ivan Hlinka," uvedl pro Deník ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovy Vary Lukáš Hnízdil.

Na tomto místě havarovalo před pár dny jiné auto a řidič rovněž zemřel. Serpentiny od Drahovic až po odbočku na Olšová Vrata patří vůbec k nejnebezpečnějším v České republice, tento čtyřkilometrový úsek s 11 dopravními nehodami v loňském roce se navíc dostal na naprostý top v nehodovosti v celé zemi.

Že došlo k úpravě kvituje i zástupce BESIPu Karlovy Vary Lukáš Hutta. "Jakékoliv opatření, které se tam udělá, je dobře a pro nás rozhodně vítané. Vedle snížení rychlosti bychom také kvitovali úpravu povrchu," konstatoval Hutta.

Zatáčky jsou v serpentinách nepříjemně klopené, už před časem silničáři upravili povrch protiskluzovou vrstvou ve směru dolů na samotném začátku nebezpečného úseku - kousek od golfového hřiště.

Velmi nepříjemný je i pro policisty. "Jde o problematickou část komunikace, a to především z hlediska toho, že tam dochází k velkému provozu vozidel. Pro řidiče, kteří tento úsek neznají, mohou být zatáčky v tomto místě překvapivé. Nejčastější příčinou dopravních nehod v tomto úseku je nepřiměřená rychlost. Byla tam proto umístěna dopravní značka s doporučenou rychlostí 70 km/h při mokré vozovce," poznamenal mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Ředitel Hnízdil slibuje, že snížením rychlosti pouze za deště ovšem změny na nebezpečném úseku zřejmě neskončí. "Příští týden budeme v kontaktu s policií a budeme dolaďovat další změny, které by mohly přijít ještě do konce prázdnin. Nápadů je dost. Ještě během srpna by tam mohlo dojít na pokládku protiskluzového barevného povrchu, který třeba jen opticky upozorní řidiče na nebezpečí," doplnil šéf ŘSD.

Podle mluvčího policie Kopřivy se na nástřiku protiskluzového povrchu už v současné době pracuje. "Do současné doby jsme v tomto úseku silnice I/6 neevidovali mnoho dopravních nehod s vážným následky. Takovýto úsek ale byl před odbočkou na Olšová Vrata. Řešením byl nástřik protiskluzového povrch v červené barvě, který bude realizován i v tomto úseku. Kromě lepší přilnavosti má červená barva i psychologický efekt na řidiče motorových vozidel,“ potvrdil Kopřiva.

Mnohem lépe by mohlo být až po dokončení stavby D6. Právě tento problematický úsek má ale přijít na řadu až jako poslední při realizaci dálnice, tedy v roce 2024. Dokončen má být o dva roky později.