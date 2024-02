Zdrogovaný řidič narazil u Květnové do stromu, skončil v nemocnici

Do stromu narazil v sobotu 17. února na silnici u obce Květnová u Ostrova šestatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen, jedoucí ve směru do obce Damice. Utrpěl zranění, se kterými byl převezen do nemocnice.

Dopravní nehoda u Květnové. | Foto: PČR