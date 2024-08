Způsobil dvě nehody během pronásledování. Už po několika metrech způsobil řidič první dopravní nehodu, při které nezastavil. Pokračoval v divoké jízdě směrem na dálnici D6, kde několikrát výrazně překročil povolenou rychlost. Na místo incidentu byly ihned povolány další policejní hlídky, které vozidlo pronásledovaly až do Karlových Varů. V ulici Sokolovská v Karlových Varech došlo k další, druhé nehodě. Řidič, chtěl uniknout policii, vjel tak na chodník a narazil do ocelových sloupků. Pokračoval v jízdě směrem do ulice Mlýnská. Jel stále rychle, narazil do obrubníku a poté do zaparkovaného auta u rodinného domu. Nakonec vjel s vozidlem na zahradu rodinného domu. Kde opustil pomalu jedoucí vůz a utekl mezi okolní domy.

Policie okamžitě zahájila pátrání po pachateli, který zanechal vozidlo na místě a zmizel z dohledu.

"Dosud neustanovený řidič během pronásledování opakovaně ohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Při pronásledování osobního automobilu naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Řidič vozidlo užíval neoprávněně bez vědomí a svolení majitele. Dopravní policisté žádají případné svědky této nebezpečné jízdy, které řidič svou jízdou ohrozil, nebo svědky, kteří v inkriminovanou dobu místy procházeli či projížděli, a nehody mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení," doplnil policejní mluvčí Jan Bílek.