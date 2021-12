"Ze dvaceti čtyř víkendových událostí to bylo celkem v deseti případech," dodává Martin Kasal, tiskový mluvčí HZS Karlovarského kraje. "Devětkrát pak vyjížděli na žádost policie či záchranné služby otvírat uzavřené prostory, jednou zasahovali s přístrojem AED, dále pomáhali se snesením pacienta a u hlášené požární signalizace."

Vlak smetl na přejezdu na Chebsku osobní auto, lidé z vozu stihli utéct

Pokud jde o Štědrý den, letos služba na profesionálních stanicích vyšla na směnu A. Společně se svými kolegy z dobrovolných jednotek vyjížděla během dne k deseti událostem. "V brzkých ranních hodinách zasahovali hasiči u železniční dopravní nehody u Kynšperka, kde došlo ke stržení troleje, následoval výjezd na signalizaci EPS v Chebu, otevření bytu v Mariánských Lázních, požár komína v Karlových Varech, transport pacienta do sanitky v Mariánských Lázních, otevření bytu v Březové u Sokolova, dopravní nehoda dvou osobních aut v Ostrově, další požár komína tentokrát v Chlumu Svaté Maří, otevření bytu v Chodově a vážná dopravní nehoda u Kyselky, kde bylo nutné zajistit i přistání záchranářského vrtulníku," vyjmenoval mluvčí.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Krátce po půlnoci po štědrovečerní večeři sokolovští hasiči zasahovali u dopravní nehody dvou aut v části města Stará Ovčárna.

Nehoda u Královského Poříčí: škoda 400 tisíc

O sobotní nehodě (25. prosince) informovala také policie: došlo k ní před 17. hodinou na silnici II. třídy u Královského Poříčí. Třiadvacetiletý řidič osobního auta značky Ford jel ze Svatavy na Královské Poříčí a nejspíš nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky. Dostal smyk a v protisměru se levou přední částí vozu srazil s protijedoucí škodovkou.

Dopravní nehoda u Královského Poříčí z 25. prosince 2021.Zdroj: Policie ČR"Po střetu byl automobil značky Ford odražen zpět do svého jízdního pruhu a vozidlo značky Škoda mimo pozemní komunikaci, kde narazilo nejdříve do zábradlí a poté do betonového oplocení důlního prostoru. Poničeno bylo také vozidlo značky Volkswagen, které při střetu místem projíždělo, a bylo zasaženo částmi z automobilů značky Ford a Škoda," přidal podrobnosti policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Při nehodě naštěstí došlo jen k lehkému zranění třiadvacetiletého řidiče a šestašedesátileté spolujezdkyně z automobilu značky Škoda. Oba převezla záchranná služba do nemocnice k ošetření. Řidičům všech tří aut vyšla negativně dechová zkouška na alkohol. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku téměř 400 tisíc korun.