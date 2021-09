"Havarovalo zde jedno osobní auto, které se převrátilo na střechu. V autě byla pouze řidička, ještě před příjezdem záchranářů ji z vozidla vytáhli svědci nehody. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů," uvedl Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na svém facebookovém profilu. Hasiči zajistili místo nehody, pomáhali s ošetřením a transportem zraněné do sanitky, spolupracovali při vyproštění vozidla a úklidu povrchu komunikace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.