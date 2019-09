Sokolovsko – Jednadvacetiletý řidič jedoucí po silnici z Údolí do Horního Slavkova způsobil nehodu, která skončila těžkým zraněním jednoho z účastníků.

Začal totiž se svým vozem Škoda předjíždět jiné vozidlo, aniž by si všiml, že on sám je již předjížděn jiným vozem značky Golf. Došlo ke střetu, auto mu přešlo do smyku, přejel krajnici, přetočil se a narazil do betonového plotu a stromu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění posádky vozidla Škoda. Řidič a spolujezdkyně byli převezeni do nemocnice v Sokolově. Další spolujezdec, který seděl ve vozidle v jeho zadní části, byl se svým zraněním letecky transportován do nemocnice v Plzni.