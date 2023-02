"Padesátiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen, jedoucí ve směru od Františkových Lázní do Chebu, měl při přejíždění železničního přejezdu sjet pravým předním kolem do kolejiště. Z vozidla měl následně vystoupit a vyhledat pomoc v blízkém domě. Společně s mužem, který mu vyšel na pomoc, se snažili vozidlo vyprostit, což se jim nepodařilo. Několik málo minut poté po jedné z kolejí přijel osobní vlak, který do vozidla narazil, přičemž ho měl odhodit na vedlejší kolej. V tu dobu na vedlejší koleji projížděl v opačném směru druhý osobní vlak, který naštěstí stihl zabrzdit a došlo pouze k lehkému střetu s vozidlem, které skončilo na střeše," popsal mluvčí policie Jan Bílek. Dodal, že padesátiletý muž vzniklou situaci nenahlásil na tísňovou linku.