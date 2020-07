Do sloupu elektrického napětí narazil v sobotu 25. července na silnici v Královském Poříčí sedmatřicetiletý cizinec.

Utrpěl lehké zranění. „Jel ve směru ze Sokolova do Královského Poříčí, nezvládl řízení a po projetí pravotočivé zatáčky přejel s osobním automobilem značky Volkswagen do protisměru, následně vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu. Zlomil se a padl na zem. Elektrický výboj pak zapálil travnatý porost v místě nehody,“ popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva. Řidič se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 0,83 a 0,87 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Škoda na vozidle a poničeném sloupu elektrického vedení byla předběžně odhadnuta na 150 tisíc korun.