Až jeřáb drážních hasičů vyprostil auto, jehož řidička prorazila svodidla a spadla ze srázu do koryta potoka. Nehoda se stala na silnici z Lokte do Horního Slavkova ve středu odpoledne a havarovala při ní dvě osobní auta.

Řidička sjela ze srázu do potoka a zůstala zaklíněná v autě. | Foto: HZS

„Jedno z aut narazilo do stromu a následně spadlo do koryta vodního toku pod úrovní silnice. Ve vozidle zůstala zaklíněná řidička. Hasiči museli s použitím hydraulických nástrojů ženu vyprostit, lékař záchranné služby pro transport povolal na místo vrtulník. Pro následné vytažení auta z koryta vodního toku bylo nutné použít jeřáb drážních hasičů. Po celou dobu hasiči hlídali případný únik provozních kapalin do vody,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.