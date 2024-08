Tragická dopravní nehoda na Sokolovsku si vyžádala život osmatřicetileté cyklistky, která na místě podlehla smrtelným zraněním. Nezletilá cyklistka byla s vážnými zraněními letecky převezena do nemocnice. Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování.

Jak již informoval Deník. Ve středu 31. července letošního roku došlo krátce před jednadvacátou hodinou na pozemní komunikaci číslo III/21028 u obce Lomnice k tragické dopravní nehodě osobního automobilu a cyklisty. K té mělo dojít tak, že dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla značky Mercedes jedoucí ve směru ze Sokolova do obce Lomnice z dosud nezjištěných příčin narazil do projíždějící osmatřicetileté cyklistky a dále do další nezletilé cyklistky.

Při dopravní nehodě utrpěla bohužel osmatřicetiletá cyklistka zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Nezletilá cyklistka utrpěla zranění, se kterými byla letecky transportována do nemocnice.

"Dvaačtyřicetiletý muž měl na místě sdělit, že nebyl řidičem osobního automobilu, jelikož ho měl řídit jeho rodinný příslušník, který z místa utekl. Policisté se začali případem okamžitě zabývat a provedeným šetřením zjistili, že měl vozidlo řídit právě dvaačtyřicetiletý muž. Následně u něj policisté provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,64 promile alkoholu. Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti," sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.