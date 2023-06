/DOPLNILI JSME VYJÁDŘENÍ POLICIE/ Na silnici u Královského poříčí zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Komunikace 181 byla uzavřena.

Vážná nehoda u Královského Poříčí. | Video: se svolením ZZS KVK

K dopravní nehodě došlo v úterý v odpoledních hodinách na silnici 181 u Královského Poříčí na Sokolovsku. Střetly se zde tři motocykly a osobní vůz. Na místě došlo ke zranění účastníků, jedna osoba nehodu nepřežila.

Jak nám potvrdil krajský mluvčí hasičů Martin Kasal, u dopravní nehody tří motorek a jednoho vozu zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Ke zraněným byly povolány dva vrtulníky letecké záchranné služby.

„Dnes krátce po 16. hodině došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a tří motorek. Nehoda se stala na silnici u Královského Poříčí směrem na Nové Sedlo. Zasahují složky IZS. Za zdravotnickou záchrannou službu jsou na místě tři vozy RZP a jedno vozidlo ze systému rendez vous s lékařem. Na místo letí letecká záchranná služba Plzeň i Ústí nad Labem. Na místě prozatím jedna osoba (motorkář), která svým zraněním podlehla. Další směrování pacientů a rozsah poranění ještě doplníme, jakmile získáme další informace," řekl mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Zdroj: se svolením ZZS KVK

Tři zranění pacienti byli transportováni do nemocnic. „Ženu se středně těžkým až těžkým zraněním transportovala letecká záchranná služba Ústí nad Labem,“ upřesnil mluvčí záchranářů. Muž, ročník 1972, se středně těžkým až těžkým zraněním byl dopraven Leteckou záchrannou službou Plzeň do Fakultní nemocnice v Plzni. Jak doplnil mluvčí Hes, posledním zraněným byl devětatřicetiletý muž, který utrpěl středně těžké zranění a záchranná služba ho převezla do Karlovarské krajské nemocnice.

Policie popisuje průběh nehody

V úterý 6. června letošního roku kolem šestnácté hodiny došlo na pozemní komunikaci II/181 u Královského Poříčí na Sokolovsku k tragické dopravní nehodě osobního automobilu s přívěsem a tří motocyklů. K té mělo dojít tak, že čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda s přívěsným vozíkem, na kterém byly naloženy dvě lžíce k bagru, jedoucí od obce Nové Sedlo směrem ke Královskému Poříčí v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost, čímž mělo dojít k rozkmitání přívěsu. Následně s jízdní soupravou přejel do protisměru, kde došlo k nárazu do motocyklu značky BMW, který řídil osmatřicetiletý muž. Po nárazu se osobní automobil s přívěsem vrátil zpět do pravého jízdního pruhu a vyjel vpravo mimo komunikaci na travnatou plochu. Poté přejel znovu do protisměru, kde se s jízdní soupravou otočil. Následně došlo k nárazu dalšího motocyklu značky BMW, který řídil osmačtyřicetiletý muž, do zadní části osobního automobilu.

Vlivem nárazu došlo k rozpojení jízdní soupravy. Z přívěsu následně spadla na pozemní komunikaci do levého jízdního pruhu jedna z převážených lžic, do které zřejmě poté narazil třetí motocykl značky BMW, který řídil padesátiletý muž.

Při dopravní nehodě utrpěl osmačtyřicetiletý muž zranění neslučitelná se životem. Padesátiletý muž a jeho čtyřiačtyřicetiletá spolujezdkyně utrpěli zranění, se kterými byli letecky transportováni do nemocnice. Osmatřicetiletého muže převezla Zdravotnická záchranná služba do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič osobního automobilu a osmatřicetiletý řidič motocyklu podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem. U padesátiletého muže a jeho čtyřiačtyřicetileté spolujezdkyně byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti.

Přesná příčina a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření. Zdroj: PČR