Magazín Víkend 3. 7. 2021Zdroj: DeníkMezinárodně úspěšný muzikant Rudy Linka

Před čtyřiceti lety emigroval do Švédska a později se přes prestižní bostonskou školu Berklee College of Music dostal do New Yorku. Zahrál si s těmi nejlepšími jazzmany včetně George Mraze, Johna Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho. Dnes dělí svůj čas mezi Ameriku, Stockholm a chalupu na Šumavě, kterou krásně zrekonstruoval. Zde také natáčí úspěšný televizní pořad LINKA. Kromě toho organizuje festival Bohemia JazzFest, jenž se letos po mírném útlumu znovu rozjíždí. O všem, čím kytarista Rudy Linka byl a je, píše ve své nové knize s názvem Na cestě domů… vždycky.

Hlavní téma

Slavný filmový festival v Cannes letos začíná o dva měsíce později a opět se tu objeví i česká kinematografie. Které české filmy tu uspěly?

Jedna z nejslavnějších filmových přehlídek, festival v Cannes, rozbalí červený koberec už 6. července. Letos s českou účastí v jedné ze soutěží, což je o důvod víc k radosti. Opojné atmosféry na francouzské Riviéře a triumfů ve finále si dnes mnoho českých filmařů neužije. Do Cannes jsou zváni čeští studenti a začínající producenti, v hlavních soutěžích ale bodují Francouzi, Španělé, Rumuni, Maďaři či Asiaté. Nebylo to tak vždycky. Pojďme se vydat proti proudu času do doby, kdy tuzemští filmaři sklízeli v Cannes spoustu cen.

Seriál Rodiče a děti

První díl letního seriálu Martina Vopěnky, který vychází z jeho knihy Spící město.

Když všichni rodiče na celém světě usnou – den JEDNA

Co by se se světem dělo, kdyby všichni rodiče najednou usnuli? Po tom bude v "deníku jedné katastrofy" hledat odpovědi spisovatel Martin Vopěnka. Vydejte se spolu s ním na sedmidenní pouť světem, kde přestala platit pravidla.

Cestovatelský speciál - západní Čechy

Další ze série cestovatelských seriálů po méně známých koutech České republiky čtenáře tentokrát zavede do západních Čech.

Kam za zážitky

Spousta tipů na výlety po Západočeském kraji. Zavedeme vás mimo jiné Kneippových lázní v Železné Rudě, na vybrané zříceniny ti biotopy, kde se budete moci vykoupat v opravdu čisté vodě.