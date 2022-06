Při nejnovějším objevu museli vědci přemístit několik velkých kamenů, aby se do neprobádaných míst dostali. Tým zde objevil mramorový podstavec sochy, v němž se kromě masivní mramorové hlavy vousatého muže dochovaly obě dolní končetiny lidské postavy.

Spekuluje se, že hlava může patřit takzvanému „Herkulovi z Antikythéry“, bezhlavé soše, která byla u vraku objevena v roce 1900. Ta je nyní vystavena v Národním archeologickém muzeu v Athénách, uvedl web Heritage Daily s odkazem na řecké ministerstvo.

