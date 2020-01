KDY: 18. ledna od 15 hodin

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: vstupní poplatek 50 Kč, účast možná i bez registrace

Pak neváhejte a vydejte se na povánoční swapování na statku Bernard v Královském Poříčí, vůbec první, které se tady koná. A co to vlastně to swapování je? „Radostná výměna oblečení. Akci, kde si lidé mění své věci za jiné a bez peněz, jistě rády využijí ženy a slečny, jimž například Ježíšek nadělil nevyhovující kousek a nyní přemýšlejí, jak s ním naloží,“ říká organizátorka Romana Potěšilová Vlková. Swapování je nový trend, díky němuž může nepotřebné oblečení sloužit dál. „Dá se říci, že tímto způsobem vlastně prodlužujeme životní cyklus ošacení, šetříme energii a planetu,“ dodává nadšená swaperka ze statku Bernard. A jak takový swap vlastně funguje? „Přineste oblečení, doplňky, obuv a odneste si, co se vám líbí,“ říká jednoduše pořadatelka a radí, aby se zájemkyně předem registrovaly na e-mailové adrese: vlkova@statek-bernard.cz. Vstupní poplatek činí 50 Kč a zahrnuje drobné občerstvení. Pokud někdo dorazí bez registrace, bude i tak vítán. „Dámy, dorazte! Budeme pít kávu, poslouchat džezík, rozebírat módu a vyměňovat si hadříky. No, nezní to jako ideálně strávené sobotní odpoledne?“ zve do útulného podkroví statku Bernard Romana Potěšilová Vlková.