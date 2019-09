Vidět na vlastní oči, jak je možné zničený a vypálený hrad znovu vracet do života, můžete na Hartenbergu v Hřebenech.

Záchrana hradu Hartenberg v Hřebenech po ničivém požáru probíhá postupně od roku 2000. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

KDY: v září o víkendech od 10 do 17 hodin

KDE: Hartenberg, Hřebeny

ZA KOLIK: 40 - 70 Kč, děti do 10 let zdarma