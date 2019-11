KDY: 9. listopadu od 18.00

KDE: Chodov

ZA KOLIK: zdarma

„Byly to sousedky, které žily se svými rodinami v sousedních domech čp. 34 a čp. 35 na chodovském náměstí. Eleonora byla společně se svými sourozenci spolumajitelkou podniku Selma Basch & Co., který se zabýval dámskou konfekcí. Ida byla manželka obchodníka s potravinami Karla Sommera,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že oba zmíněné domy byly zbourány během demolice starého města a na jejich místě dnes stojí obchodní dům Prior.

„Památku chodovských obětí holokaustu uctíme na 81. výročí Křišťálové noci, v sobotu 9. listopadu 2019, v 18 hodin, kdy budou kameny zmizelých položeny na místě, kde stávaly oba domy. Zároveň proběhne tradiční čištění již položených kamenů zmizelých. Pokud se budete chtít zapojit do čištění, nebo přinesete alespoň svíci k uctění památky jednotlivých rodin, budeme velmi rádi,“ doplnil historik.

Kameny zmizelých, tzv. stolpersteine, připomínají oběti holocaustu. Drobné památníčky mají podobu dlažební kostky. „Skrze tyto jednoduché kostky se základními životopisnými údaji se symbolicky oběti druhé světové války vrací k domům, ve kterých žily. Všechny kostky osobně pokládá německý sochař Gunter Demnig, který projekt počátkem 90. let vymyslel,“ přiblížil smysl a historii kamenů zmizelých Bělohlávek.

Chodov byl v roce 2015 prvním městem v Karlovarském kraji, kde byly kameny položeny. Zatím je jich ve městě čtrnáct.