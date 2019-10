KDY: 26. října od 9.00

KDE: MKS Habartov

ZA KOLIK: zdarma

Prodej a nákup dětského oblečení, oblečení pro dospělé, obuvi, hraček, knih a učebnic, počítačových her a videoher, drobností do domácnosti…, zkrátka všeho zachovalého a funkčního, co může dále sloužit a je vám to líto vyhodit. Přesně to nabízí sobotní Habartovský blešák ve společenském sále MKS. Končí úderem poledne.