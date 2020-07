KDY: 11.-12.července

KDE: Chyše, Toužim,Bečov nad Teplou, Loket, Kyselka

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu od 13.30 v zámecké zahradě v Chyši, v 15.30 v Toužimi. O hodinu později dojedou do Bečova a kolem 17.30 do svého sobotního cíle v Lokti. Jízda veteránských automobilů je spojená s komentovanou prezentací historických vozů. V neděli vyjedou z Lokte do Kyselky, kam by měly dorazit kolem desáté hodiny. Bude to zároveň poslední zastávka v Karlovarském kraji.