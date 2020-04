KDY: objednávky: pondělí do 15 hodin; rozvoz čtvrtek 10 - 15 hodin

KDE: Horní Slavkov

ZA KOLIK: zdarma

Vybrat si mohou v online katalogu na mkshs.internethornislavkov.cz. Objednávku pak stačí odeslat e-mailem na adresu knihovna@mkshs.cz nebo zavolat na 773 688 368, a to vždy v pondělí do 15 hodin. Pokud nemáte internet, a nedostanete se tudíž do online katalogu, knihovnice s vámi ráda tituly probere i telefonicky. Rozvoz probíhá vždy ve čtvrtek od 10 do 15 hodin. „Zaměstnanec MKS u vás ve stanovený čas zazvoní a přes domovní telefon, případně jiným bezpečným způsobem, s vámi domluví způsob předání knih,“ vysvětlila knihovnice Lucie Procházková. Knihy se tímto způsobem dají i vracet. „Předávání knih, svoz i rozvoz, bude vždy probíhat přes zavřené dveře. Zaměstnanec MKS před předáním nebo vyzvednutím knih zazvoní, případně zavolá a domluví s vámi konkrétní postup tak, abyste se vzájemně přímo nepotkali.

Po vrácení knihy od čtenáře bude kniha znovu půjčena jinému čtenáři nejdříve po 14 dnech. Po této době je dle současně známých informací riziko nakažení minimální,“ ubezpečila všechny zájemce o službu knihovnice.