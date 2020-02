KDY: 13. února od 8 do 16 hodin

KDE: Gymnázium Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Pokud uvažujete, že by vaše dítko šlo studovat na sokolovské gymnázium, máte ve čtvrtek možnost jít se podívat, co tato škola studentům nabízí. Od 8 hodin se tu koná den otevřených dveří, kdy si zájemci o studium i široká veřejnost mohou za doprovodu žáků školy celé zařízení prohlédnout. Škola zůstane veřejnosti otevřená až do 16. hodiny odpoledne.