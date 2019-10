KDY: 5. a 6. října od 10.00

KDE: Loket, hrad, město

ZA KOLIK: na hrad: dospělí 140 Kč, děti studenti, důchodci 70 Kč

Připravili tu pro vás k ochutnání i koupi vína od zavedených vinařů z úspěšných předchozích ročníků. Po oba dny se začíná v deset, v sobotu můžete koštovat až do 20, v neděli do 17 hodin. Vyhrávat vám bude Cimbálová muzika z Moravy, Stan and Tony Revival vás možná i zvedne k tanci. Kdo chce víc než víno, k dostání bude i mandlovice nebo burčák.

Protože město řeší zejména při velkých akcích stále problémy s parkováním, nabízí na Vinobraní pendlovou autobusovou dopravu společností LIGNETA autobusy s.r.o. Cena této služby je zdarma. Kapacita autobusu je maximálně 100 míst.

Zastávky KV, Terminál – Loket – Staré Sedlo – Sokolov, Terminál 11:00 >> 11:20 >> 11:25 >> 11:40 13:00 >> 13:20 >> 13:25 >> 13:40 15:30 >> 15:50 >> 15:55 >> 16:10 17:30 >> 17:50 >> 17:55 >> 18:10 19:05 >> 19:25 >> 19:30 >> 19:45

Sokolov, Terminál – Staré Sedlo – Loket – KV, Terminál 11:50 >> 12:05 >> 12:10 >> 12:30 13:50 >> 14:05 >> 14:10 >> 14:30 16:20 >> 16:35 >> 16:40 >> 17:00 18:20 >> 18:35 >> 18:40 >> 19:00 19:50 >> 20:05 >> 20:10 >> 20:30

A kdybyste se přece jenom rozhodli dojet svým autem, je připravená i autobusová doprava od společnosti ER-Bus Prague s.r.o. z bezplatného parkoviště P5 (u hřbitova Nové Sedlo). Cena obousměrné jízdenky bude 20 Kč. Nástupní a výstupní zastávky budou u hřbitova Nové Sedlo naproti parkovišti P5 a autobusové zastávky u benzinové pumpy Loket. Spoje budou jezdit každou půlhodinu a při větších špičkách i častěji. První spoj směr od hřbitova Nové Sedlo k zastávce u benzinové pumpy Loket je zajištěn od 13 hodin, poslední spoj pojede ve 20:45 ze zastávky u benzinové pumpy Loket směr hřbitov Nové Sedlo. Odjezd směr parkoviště P5 (u hřbitova Nové Sedlo) z autobusové zastávky u benzinové pumpy Loket bude vždy ve čtvrt a tři čtvrtě. (zdroj: www.hradloket.cz)