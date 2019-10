KDY: 12. října od 15.00

KDE: fotbalové hřiště, Sportovní ulice, Loket

ZA KOLIK: zdarma

Termití branný den je určen pro děti od 3 do 13 let, které si chtějí vyzkoušet dnes již téměř zapomenuté disciplíny – skákání v pytlích, hod granátem do dálky a na cíl, chůzi na chůdách, překážkový běh v masce OM 10 nebo střelbu ze vzduchovky. Pro soutěžící jsou připraveny sladkosti a vuřty, které si každý může opéct na táboráku. Zvány jsou všechny děti – nepeciválové. Nebudou chybět ani hasiči se svým autem, ani psovod ze slavkovské věznice, který předvede chytání zloděje a hledání drog. Uvidíte i ukázku MMA tréninku v podání ALPHA GYM KV. Akce se koná za každého počasí. Soutěžící dostanou účastnický list se zapsanými hodnotami výkonů. Termití branný den se koná v sobotu na fotbalovém hřišti ve Sportovní ulici v Lokti od 15 hodin.