KDY: do 30. srpna

KDE: Hřebeny, hrad Hartenberg

ZA KOLIK: vstupné: dospělí 90 Kč, snížené 60 Kč

Dnes, tedy v úterý 25. srpna, je otevřeno od 10 do 17 hodin. Od středy do pátku narazíte ale na zamčenou bránu. Ta se otevře opět až na víkend 29. a 30. srpna, v klasické otevírací době, od 10 do 17 hodin.