Přijít a prohlédnout si ji teď sice nemůžete, ale co zdejší expozice přibližuje lidem, můžete zhlédnout díky virtuální prohlídce. Na pokračování ji najdete na facebookovém profilu muzea a provádí vás sám ředitel Michael Rund.

"Sídlem muzea se stal zámek v roce 1960, kdy zde bylo umístěno Muzeum hornického Sokolovska. To se v roce 1982 přeměnilo nejdříve v městské a poté v Okresní muzeum Sokolov s odbornými pracovišti a od roku 1986 také s novou stálou expozicí. Expozice prošla v následujících letech různými úpravami, z nichž zatím největší byla zahájena na přelomu let 2012 – 2013, kdy došlo k jejímu rozšíření. Nově zpřístupněná část přibližuje historii rodu Nostitzů, v letech 1622 – 1945 majitelů zámku. Další dvě místnosti jsou věnovány tvorbě malíře Davida Friedmanna, který na Sokolovsku působil v letech 1946 – 1947. Od roku 2014 probíhá postupná úprava expozice, která by měla být dokončena v roce 2017. Součástí muzea jsou výstavní sály pro pořádání krátkodobých výstav." (zdroj: Muzeum Sokolov)