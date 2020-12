KDY: středa až neděle 9-12 a 13-17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku

Koná se pravidelně každý rok a muzeum se vždy snaží představovat ty exponáty, které návštěvníci neměli možnost vidět v uplynulém roce. Za dodržení potřebných hygienických opatření je otevřeno od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.