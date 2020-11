KDY: 13.-15. listopadu

KDE: www.artofliving.org

ZA KOLIK: zdarma

Akce začíná v pátek od 19 hodin úvodem do meditace pro rodiče a učitele. V sobotu od 16 hodin je nachystaná lekce pro děti od 8 do 12 let. V neděli se pak od 16 hodin mohou připojit dospívající od 13 do 18 let. Registrovat se můžete na webové stránce www.artofliving.org.