KDY: 7. a možná i 8. listopadu

KDE: Zahradní hospůdka u Gardnera Loket



A na co se můžete těšit? Od 11 hodin zakoupíte „přes okýnko“ ve stánku u branky ovar, zabijačkový guláš a zapečený pikantní prejt. To vše až do vyprodání zásob. Od 15 hodin budou k mání jitrnice a jelita či tlačenka. A od sedmé večerní pak polévka prdelačka. Na tu si vezměte s sebou sklenice.