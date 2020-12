KDY: 19. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: kočičí útulek Konec toulání Kraslice

ZA KOLIK: zdarma

„Přestože je doba covidová, rozhodli jsme se den udělat, naše kočičky se těší tak jako každý rok na dárky od vás, nechtěli jsme je o to připravit,“ říká Alexandra Jančová. Koná se v sobotu 19. prosince od 10 do 16 hodin. „Drobné občerstvení bude připraveno a mazlící kočičky také,“ slibuje Jančová. A co kočičky uvítají jako dárek k Vánocům? Granule, kapsičky, konzervy, stelivo, pamlsky, mističky, pelíšky, deky, čisticí a prací prostředky (sanytol, savo bez chloru, prací prášek, jar), sací podložky, papírové ubrousky a další.