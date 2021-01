Přebal knihy 95 let ZOO Plzeň | Foto: Starý most

Zoologická a botanická zahrada města Plzně bude v roce 2021 slavit 95 let od svého založení. K tomuto výročí vyšla kniha od jejího dlouholetého mluvčího Martina Vobruby, která je nabitá spoustou historických a současných fotografií, informací, počítačovou rekonstrukcí už zaniklé podoby zahrady i komiksem pro děti. Knihu vydalo nakladatelství Starý most. Kniha ZOO Plzeň 95 let stojí 399 Kč a objednat ji můžete v e-shopu.