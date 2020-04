KDY: 14. dubna od 19 hodin

KDE: facebookový profil Nadace Via

ZA KOLIK: zdarma

V úterý se nadace živě spojí s Martinou Vavřínovou. Tu určitě mnozí znáte zejména jako "hradní paní z Hartenbergu". Znají se s ní dobře i lidé z nadace, která spolupracovala i s Josefovem. "Martina je iniciátorkou projektu, se kterým se Josefov účastnil našeho programu Místo, kde žijeme. V rámci něj si vybudovali na nevyužívané ploše za obecním úřadem místo k setkávání," vysvětluje nadace v pozvánce.

"Jak se Martina a její okolní komunita vyrovnává se současnou situací? Jak tomu přizpůsobili svoje aktivity, co plánují do budoucna, kde hledají inspiraci? Co je pro ně teď největší oříšek a co dobrého jim poslední týdny třeba i přinesly? Na to se bude ptát Hanka Sedláková, naše PR manažerka," zvou pořadatelé dnešního live streamu.