Muzeum v sokolovském zámku zůstává navzdory koronaviru návštěvníkům otevřené.

Nové zámecké interiéry v Sokolově | Foto: Roman Cichocki

KDY: od středy do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku služeb