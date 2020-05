KDY: od 14. do 31. května čtvrtek až sobota 9 - 12 a 13 - 16 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku

Společně s expozicemi v 1. patře zámku rovněž expozice archeologie a geologie Sokolovska ve sklepení. Až do konce května je můžete navštívit od čtvrtka do soboty v časech od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin. Vstupenky seženete v pokladně v 1. patře nebo v přízemí zámku. Do expozic ve sklepení může najednou maximálně 20 lidí. Jinak je to ale v expozici se sokolovským zlatým pokladem. Během návštěvy muzea je třeba stále dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny průvodce a pokladní.