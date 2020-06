Ve výstavní síni v 1. patře sokolovského zámku je ke zhlédnutí nová výstava. Má název Poutní místa na Sokolovsku a představuje právě poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Sokolovsku.

Muzeum sídlí v sokolovském zámku. | Foto: archiv Muzea Sokolov

KDY: od středy do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: zdarma