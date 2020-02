KDY: 2. února od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: výstavní síň Muzea Sokolov

ZA KOLIK: dle ceníku služeb

Pojďme spolu do betléma… vyzývá název výstavy v muzeu v sokolovském zámku. Výstavní síň v 1. patře zaplnily totiž betlémy ze sbírek muzea. Můžete tu vidět dílka z různých materiálů, různých velikostí. Výstava betlémů v muzeu je sice tradiční, neznamená to ale, že každý rok návštěvníci vidí totéž. Jak potvrdil ředitel muzea Michael Rund, každý rok se snaží ukázat lidem něco jiného a expozici obměňovat. Výstavu můžete navštívit dnes naposledy, a sice od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.