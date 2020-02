KDY: o víkendu: 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

KDE: Muzeum Horní Slavkov

ZA KOLIK: 30 Kč, snížené vstupné: 15 Kč

V Muzeu Horní Slavkov vystavuje Jiřina Siváková část své sbírky pokladniček. Celkem čítá 1450 kasiček a je největší v celé republice. Kasičky jsou plechové, cínové, z tvrzeného plastu, skla, pálené hlíny i té, co vypadá spíš jako keramika, porcelánu, dřeva. Má i hodně stříbrných pokladniček – auta, lahev, parfém. Najdete tu exponáty různých tvarů pocházející z doby od 20. let minulého století po současnost. Pokud nemáte ještě program na neděli, je to dobrý tip, kam zajít i s dětmi, kterým se určitě kasičky budou líbit. V ceně vstupenky je prohlídka celého muzea. Výstavu je možné navštívit i mimo stanovenou otevírací dobu, a to po předchozí domluvě na tel. 723 310 398 nebo 773 688 368.