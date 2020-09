KDY: 30. srpna od 20 hodin

KDE: Důl Jeroným

ZA KOLIK: zdarma

Dorazit už můžete ale dřív a prohlédnout si unikátní prostředí středověkého důlního díla. „Jsme připraveni na prohlídky po celé odpoledne až do večerních hodin. Vstup je vždy maximálně po 10 osobách ve skupině,“ zve ředitel Muzea Sokolov Michael Rund. Program samotného večera přibližuje Přemysl Tájek: „Od 20. hodiny představím v přednášce neobyčejný život netopýrů. Zhruba po 21. hodině už očekáváme ukázky prvních odchycených netopýrů. V případě příznivého počasí budeme chytat do sítí po celou noc až do brzkých ranních hodin.“ Nezapomeňte si vzít sebou baterku a teplé oblečení.