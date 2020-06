KDY: od 3. června st-ne od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Sokolov

ZA KOLIK: zdarma

Má název Poutní místa na Sokolovsku a představí právě poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Sokolovsku. Výstava je připravená ve spolupráci se Západočeským muzeem Plzeň a navštívit ji můžete od středy do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstup do muzea je díky Karlovarskému kraji zdarma. Výstava potrvá do 30. srpna.