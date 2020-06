KDY: 5. června od 14 hodin

KDE: náměstí Loket (v případě nepřízně počasí Městská knihovna Loket)

ZA KOLIK: zdarma

Zřídit prodejní stánek si bude moct opravdu každý. Podmínkou je pouze mít vlastní deku, krabici od banánů či stoleček, kam své zboží vystavíte a po prodeji zase uklidíte. Máte-li doma tedy nepotřebné „ležáky“, které ještě může užít někdo jiný, neváhejte a nabídněte je do prodeje. Na své si přijdou i umělci. Předveďte své umění a nechte si „hodit do klobouku“, vyzývají organizátoři z loketské knihovny. Chybět nebude ani tradiční akce Kýbl blaha aneb trefte svého knihovníka. V případě nepříznivého počasí se trhy přesunou do knihovny. Vstup je zdarma.