KDY: do 30. června v provozní době knihovny

KDE: Městská knihovna Cheb

ZA KOLIK: zdarma

Výstava se koná v rámci stejnojmenné kampaně, kterou se kraj snaží informovat širokou veřejnost o potřebnosti a důležitosti pěstounské péče. Tváře pěstounů z našeho kraje mohou návštěvníci výstavy vidět a informace k pěstounské péči získat do 30. června 2020. Otevírací doba Městské knihovny Cheb je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.