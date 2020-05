KDY: po, st a pá: 9-18, út, čt: 9-15

KDE: Knihovna MKS Horní Slavkov

Otevřeno je v pondělí, ve středu a v pátek od 9 do 18 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 9 do 15. Těšit se můžete nejen do nové knihovny, jak slíbila před otevřením paní knihovnice, ale také na spoustu nových a lákavých titulů jak pro děti tak pro dospělé.