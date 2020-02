KDY: 24. - 28. února

KDE: Fantazie Sokolov

ZA KOLIK: 2500 Kč na dítě

Nechte děti vplout do světa, kde fantazie nezná mezí, vyzývají provozovatelé Fantazie Sokolov. "Stane se z nich badatel, lovec v Jurském parku, kreativec, ale také umělec a cukrář. Čeká je plno zábavy, her, nová přátelství a zážitky, na které se nezapomíná. Už se na vás moc těšíme," zvou děti od 5 do 12 let, kterým je jarní příměstský tábor určený. Dětem bude zajištěno kompletní občerstvení od dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a samozřejmě pitný režim po celou dobu konání tábora. Každý den budou po obědě děti odpočívat v solné jeskyni.