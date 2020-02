KDY: 8. února od 18 hodin

KDE: Stará hospoda Šabina

ZA KOLIK: za útratu

Všichni milovníci masitých dobrot můžou přijít příjemně posedět s harmonikou. Čeká je výborná zabijačková polévka, jelita, jitrnice, škvarková pomazánka nebo tlačenka a to vše bude k prodeji do vlastních přinesených nádob. Posezení v hospodě potrvá do 22. hodiny, místo si rezervujte na čísle 603 442 094.