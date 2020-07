KDY: 1. července od 8 do 11 hodin

KDE: Hřebeny

ZA KOLIK: zdarma

Kromě snídaně budete svědky požehnání lípám, připraveno je i slovo odborníků či ukázka canisterapie. Organizátoři připraví snídaňové občerstvení, na které přispěla Nadace Via v rámci programu Vraťme život do ulic, vítány jsou i ochutnávky vašich dobrot. A kde lípy najdete? U prvního dvojdomku v Hřebenech sejdete směrem dolů, pár metrů po louce, nebo zaparkujete u hřiště za školou a zadní cestou za hřištěm pod domy tam za 5 minut také dojdete. „Přijďte s námi a Nadací Partnerství odstartovat finále soutěže Strom roku 2020, do kterého se tyto krásky dostaly,“ zvou vás organizátoři.