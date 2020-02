KDY: 29. ledna od 13.00

KDE: statek Bernard Královské Poříčí

ZA KOLIK: zdarma

Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do1. třídy? Kdy je namístě zvažovat odklad školní docházky? Které oblasti rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní docházky? Na tyto otázky by měla odpovědět přednáška Školní zralost, která se ve středu koná na statku Bernard v Královském Poříčí. Problematika školní zralosti je z hlediska výchovy a vzdělávání jedna z klíčových, a to nejen při zápisech dětí do 1. ročníku. O tématech, která se školní zralosti bezprostředně týkají, si můžete přijít popovídat se školní speciální pedagožkou Petrou Kučerovou a školní psycholožkou Veronikou Zemanovou.

Kapacita přednášky je omezená, proto je nutná registrace.