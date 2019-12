KDY: 14. prosince od 15.00

KDE: Horní Slavkov, Pluhova ulice

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu od 15 hodin jsou ve výtvarném ateliéru připraveny workshopy pro malé i velké. Přijít na ně můžete až do 17. hodiny. Těšit se můžete na stánkový prodej, vánoční zvyky, tradice, řemesla. Postaráno bude i o něco dobrého do žaludku, různé pochutiny, vánoční polévka, prezentovat se bude regionální potravina Nebe v hubě, nebudou chybět ani zabijačkové pochoutky z Odravy, medovina a svařák na zahřátí. V rámci kulturního programu vystoupí pěvecký sbor Varyton, Pepa Štross a syn, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera a Ohnivé divadlo Ignis. V 18.30 pak zazní vánoční koledy DaD kvintetu a Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové a smíšeného pěveckého sboru. Po celou dobu konání akce můžete rovněž zavítat do muzea, kde je v současné době k vidění výstava pokladniček ze sbírky Jiřiny Sivákové z Bečova nad Teplou. Přijďte se v sobotu vánočně naladit a pobavit do Pluhovy ulice.